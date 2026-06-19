Ke Personajes: aprovechá las cuotas por el Día del Padre

Ke Personajes estará en Olavarría el 5 de septiembre y regalar entradas para el show es una buena opción para el Día del Padre que se celebra este domingo.

Por eso, la venta online a través de la plataforma Ticket10 ofrece entradas en tres pagos. Además, este sábado en el punto físico de Coronel Suárez 2860 nuevamente habrá promoción sin interés con todas las tarjetas.

Los clientes del banco Galicia también pueden comprar en tres cuotas sin interés a través de la ticketera.

Cabe recordar que todavía hay cupo para personas con discapacidad, quienes podrán asistir al recital de manera gratuita. Las entradas se solicitan en Ticket10: en la sección Accesibilidad se debe hacer clic en “solicitar entrada”, luego hay que completar un formulario y enviar la solicitud. Hay 80 ubicaciones gratuitas (el acompañante paga).

El espectáculo será el 5 de septiembre en el Maxigimnasio del Club Estudiantes, de la mano de la productora “Olavarría Arena”.

La reconocida banda llegará en el marco de su gira por todo el país, donde Olavarría será su única escala dentro de la provincia de Buenos Aires.

Además visitará Neuquén, Mendoza, Corrientes, Tucumán, Córdoba y Rosario. En cada presentación, el grupo liderado por Emanuel Noir repasará sus grandes éxitos e incluirá canciones del nuevo disco “Corazón Ausente”.