Propuesta solidaria para el estreno de Toy Story 5

El Municipio de Olavarría invita a la comunidad a participar de una propuesta recreativa y solidaria que se llevará a cabo este miércoles 17 de junio, en conjunto con el Cine París, en el marco del estreno de Toy Story 5.

La actividad fue organizada en conjunto, pensada para que las familias de Olavarría disfruten de una de las películas más esperadas del año y, al mismo tiempo, puedan sumarse a una acción solidaria destinada a quienes más lo necesitan.

Será a partir de las 18 horas y contará con diversas propuestas recreativas previas a la función.

Entre ellas se destaca “El Taller Creativo de Forky”, un espacio artístico especialmente diseñado para las infancias, donde los más pequeños podrán realizar manualidades, dibujos y actividades plásticas inspiradas en los personajes de la reconocida saga.

Además, quienes asistan caracterizados como alguno de los personajes de Toy Story podrán acceder a un descuento especial en el valor de la entrada, sumando color, creatividad y diversión a la experiencia.

En ese marco, se invita a quienes participen a acercarse con un juguete en buen estado, que será recibido en el hall del Cine París y posteriormente entregado a un comedor infantil comunitario de la Ciudad.

Se trata de una acción que busca trasladar los valores de amistad, compañerismo y generosidad que transmite la película, como así también acompañar a quienes más lo necesitan.