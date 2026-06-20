Liga Federal: Racing perdió y jugará tercer partido

La tercera categoría del básquet nacional sigue adelante con las instancias definitorias y Racing no pudo cerrar la serie en la noche del sábado.

El “Chaira” perdió 89 a 60 ante Belgrano de San Nicolás y la serie clasificatoria a la Ronda Nacional se definirá en tercer partido. Lorenzo Gianccio fue el máximo anotador con 24 puntos.

Poco pudo hacer el equipo dirigido por Matías Orlando en el Fortunato Bonelli. Fue superado ampliamente por el elenco nicoleño que tuvo un cambio rotundo de imagen y forzó el desempate.

Ampliamente superado fue el olavarriense que nunca se sintió cómodo, no pudo romper nunca la propuesta defensiva de su rival de turno y tampoco se acomodó en su propio aro para lograr mantenerse cerca.

Una defensa zonal comenzó complicando las cosas para Racing que sobre el cierre del primer parcial logró una leve reacción, pero fue la única de la noche sabatina donde Belgrano hizo valer su localía y con el correr de los minutos sólo se alejó en el resultado.

Los últimos 10 minutos, y con todo dicho, solo sirvieron para decorar el resultado y darles muchos minutos a los jugadores habitualmente con poco rodaje.

La serie y el ganador de los Cuartos de Final se definirá desde las 20:00 del domingo nuevamente en San Nicolás.

Síntesis Belgrano – Racing:

Estadio: Fortunato Bonelli

Árbitros: Maidana, L. y Geada, G.

Belgrano (89): Giaccio (24), Grunale (13), Pascolatt (5), Lallana (8), Núñez (19) -FI- Auriti (0), Ochoa (5), Ortiz (6), Mazzoni (0), Pérez (3), Dente (6). DT- Lucas Mazzoni

Racing (60): Ciuffetelli (8), Risso (9), Pereyra (9), Delgado (6), Sesto (7) -FI- Dieser Cataldi (0), Venzi (0), Hoffmann Vicente (0), Yaben (11), Larregina (2), Díaz Herrera (0), Cuadrillero (8). DT- Matías Orlando

Parciales: 24 – 18; 49 – 30; 63 – 43 y 89 – 60