Ke Personajes: este sábado tres cuotas sin interés en el punto de venta

Este sábado se podrán adquirir entradas para el concierto de Ke Personajes en tres cuotas sin interés con cualquier tarjeta de crédito.

Esta tanda de tickets estarán disponibles en el punto de venta físico que funciona en Solucel, ubicado en Coronel Suárez 2860.

Olavarría Arena productora del evento informó que existe una gran expectativa por el show de la popular banda de cumbia en la Ciudad y que esto se tradujo en la venta del alrededor del 50% del sector de plateas en solo una semana.

Además se pueden comprar entradas de forma online a través de la plataforma Ticket10.com.ar con beneficios exclusivos durante la semana.