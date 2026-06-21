Liga Pre-Federal Formativa: eliminación para equipos del “Bata”

Equipos del Club Estudiantes completaron sus presentaciones en el certamen organizado por la Federación Bonaerense de Básquet.

Por el lado de los Juveniles U17, el equipo “albinegro” visitó a Villa Mitre de Bahía Blanca y fue derrota por duplicado.

En el primer encuentro de la serie eliminatoria cayó 86 a 64 y se presentó en la jornada del domingo con la necesidad de revertir la serie, pero fue nuevamente caída por 69 a 53.

Luca Marín en el primer partido y Franco Etchevarne en el segundo fueron los jugadores destacados en el elenco olavarriense.

Por su parte, las Cadetes U15 viajaron a Tres Arroyos para medirse con Club Pelota en el primer partido de las semifinales de la Zona Sur del Pre-Federal Femenino.

Las “albinegras” lucharon durante todo el encuentro, aunque finalmente cayeron por 52 a 40 y en la mañana dominical, Estudiantes ganó 49 a 50 pero no logró la diferencia necesaria para avanzar de ronda.

Agostina Chantiri fue la máxima anotadora del “Bata” en ambos juegos en Tres Arroyos.

Fuente: Prensa CAE