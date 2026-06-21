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 - 21 de Junio de 2026 | 14:38

Liga Pre-Federal Formativa: eliminación para equipos del “Bata”

En el transcurso del fin de semana, equipos de Damas y Caballeros del Club Estudiantes completaron sus participaciones en la Liga Pre-Federal Formativa.

Equipos del Club Estudiantes completaron sus presentaciones en el certamen organizado por la Federación Bonaerense de Básquet.

 

Por el lado de los Juveniles U17, el equipo “albinegro” visitó a Villa Mitre de Bahía Blanca y fue derrota por duplicado.

 

En el primer encuentro de la serie eliminatoria cayó 86 a 64 y se presentó en la jornada del domingo con la necesidad de revertir la serie, pero fue nuevamente caída por 69 a 53.

 

Luca Marín en el primer partido y Franco Etchevarne en el segundo fueron los jugadores destacados en el elenco olavarriense.

 

 

Por su parte, las Cadetes U15 viajaron a Tres Arroyos para medirse con Club Pelota en el primer partido de las semifinales de la Zona Sur del Pre-Federal Femenino.

 

Las “albinegras” lucharon durante todo el encuentro, aunque finalmente cayeron por 52 a 40 y en la mañana dominical, Estudiantes ganó 49 a 50 pero no logró la diferencia necesaria para avanzar de ronda.

 

Agostina Chantiri fue la máxima anotadora del “Bata” en ambos juegos en Tres Arroyos.

 

Fuente: Prensa CAE

 

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