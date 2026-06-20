Investigadora de la FIO participa en un informe clave sobre remoción de carbono

La Dra. Gisela Córdoba, docente de la Facultad de Ingeniería de la Unicen e investigadora asistente del Conicet en el Cificen, fue convocada como autora principal de un nuevo informe metodológico del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), el principal organismo internacional de evaluación científica sobre cambio climático.

En ese marco, participó de la primera reunión de autores realizada del 14 al 16 de abril en Roma, Italia, donde más de 160 especialistas de distintos países dieron inicio al proceso de elaboración de una guía internacional destinada a mejorar la medición y el reporte de tecnologías de remoción de dióxido de carbono (CO₂), así como de captura, utilización y almacenamiento de carbono.

La participación de la investigadora representa un importante reconocimiento a la trayectoria científica desarrollada en Olavarría y posiciona a los equipos de investigación locales dentro de uno de los espacios de mayor relevancia internacional en materia de evaluación y mitigación del cambio climático.

Un aporte desde los materiales de construcción

La Dra. Córdoba integra el equipo responsable de un capítulo dedicado a la carbonatación de materiales a base de cemento y cal. Se trata de un proceso natural mediante el cual estos materiales pueden reabsorber parte del dióxido de carbono emitido durante su fabricación, contribuyendo a reducir el balance global de emisiones a lo largo de la vida útil de las construcciones.

Esta temática se encuentra estrechamente vinculada con las líneas de investigación que se desarrollan en Cificen y en la Facultad de Ingeniería de Olavarría, donde distintos grupos científicos estudian el rol de los materiales de construcción en el ciclo del carbono y su potencial contribución a estrategias de mitigación ambiental.

La elaboración de metodologías rigurosas para cuantificar estos procesos resulta clave para que los países puedan incorporar información más precisa en sus inventarios nacionales de gases de efecto invernadero y diseñar políticas públicas basadas en evidencia científica.

Un trabajo de alcance global

El informe reúne a 164 expertos provenientes de universidades, organismos gubernamentales, organizaciones internacionales, empresas y organizaciones no gubernamentales de todo el mundo.

Su publicación está prevista para diciembre de 2027 y tendrá como objetivo brindar herramientas metodológicas que permitan mejorar la estimación y el reporte de tecnologías asociadas a la remoción de carbono, un aspecto cada vez más relevante en las estrategias globales frente al cambio climático.

La participación de la Dra. Córdoba en este proceso fortalece la presencia de la investigación desarrollada en Olavarría en escenarios científicos internacionales y pone en valor el aporte que los equipos locales realizan al desarrollo de soluciones para uno de los principales desafíos ambientales de nuestro tiempo. (Prensa FIO)