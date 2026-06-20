Golf: el Torneo “Día de la Bandera”, con mucha participación 

El campo de golf del Club Atlético Estudiantes se disputó un nuevo Medal Play a 18 hoyos que estuvo dividido en cuatro categorías según hándicap.

En la categoría Hasta 9 de hándicap, el ganador fue Leonardo Gelso, quien presentó una destacada tarjeta de 66 golpes netos. El segundo lugar quedó para Marcelo Fabbi con 71 golpes netos, mientras que Manuel Zubizarreta ocupó la tercera posición, también con 71.

Dentro de la categoría De 10 a 16 de hándicap, el triunfo quedó en manos de Leonardo Patané con 66 golpes netos. Lo escoltaron Francisco Arenas con 67 y Lucas Pagano con 68.

Por la categoría De 17 a 24 de hándicap, José Lamas se quedó con el primer puesto tras firmar una tarjeta de 65 golpes netos. Eduardo Rocha finalizó segundo con 69 y Guillermo López ocupó el tercer lugar con 73.

Finalmente, en la categoría De 25 al máximo de hándicap, el ganador fue Fabián Bahl con 65 golpes netos. Ricardo De Belaustegui terminó segundo con 66 y Blanca Ferreyra completó el podio con 68.

Fuente: Prensa CAE