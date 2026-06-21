Los resultados de Veteranos

La Liga de Fútbol Sénior prosigue con la disputa del primer torneo del año para las tres categorías.

En diferentes escenarios se jugó la 13° fecha para +42, la 12° en +55 y la 3° de las revanchas en +50.

Los resultados

+42

Deportivo Olavarría 1 (Clark) - 1 (Leguizamón) Santa Luisa

10 de Junio 4 (Guardia, Pais, Ramos) - 2 (Maldonado -2-) Villa Aurora

Amanecer Argentino (Arena) 1 - 3 (Pacheco, Calderón, Texeira) Deportivo Fran

Villa Magdalena 0 - 3 (Mendía, Miramón, Garbento) Ferro Seniors

Mariano Moreno 3 (Alonso, Giacomaso, Islas) - 1 (Furiase) Santa Águeda

Sociedad de Fomento Mariano Moreno 2 (García, Tegano) - 2 (Cardozo, Ledesma) Molino Viejo

Lo Viejo Funciona 1 (Mussi) - 7 (Meira -3-, Recci, Schroh -2-, Braum) San Martín

El Provincial 0 - 0 Loma Negra

La Candela 4 (Velázquez -2-, Zibecchi, Mario) - 0 Tercer Tiempo

Hinojo 1 (Copari) - 4 (Aguer, Izarra, Moreno, Trepicchio) Santa Catalina

+50

La Candela 5 (Burnet -2-, Di Carlo -2-, Laprovida) - 2 (Herrera, Ibarra) Peña de Boca Juniors

Carboneros 1 (Messineo) - 4 (Arena, Coumeig, Talledo, Ávila) Pueblo Nuevo

Truck Vial 0 – 2 (Cazot, Ducca) El Fortín

Sociedad de Fomento Los Robles 2 (Pérez, Quinteros) - 1 (Otero) Pinturas Norres

Complejo El Indio 0 - 3 (Barragán, Bustamante, Merlos) Los Tigres

+55

El Fortín 2 (Fritz, Zabaleta) - 3 (Baliño, Gherardi, Salvareschi) Carboneros

Espigas 1 (Laffite) - 1 (Mazzei) Veteranos Continentales

Independiente Loma Negra 1 (Santillán) - 3 (Ocaña -2-, Verna) Independiente de Chillar

Viajantes 1 (Quintana) - 1 (Aguirre) Ferro Carril Sud

La Tradición 0 - 3 (Dimartino -2-, Nahuelan) Camioneros

Mariano Moreno 1 (González) - 1 (Mimbielli) Pueblo Nuevo

Defensores de Hinojo 3 (Coria, Passarini, Ruspil) - 2 (Cuccaresse -2-) Agrupación Malvinas

Mecánica Cortez 1 (Betancur) - 1 (Teves) Club Hinojo

La Candela: Libre