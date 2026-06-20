Seis hombres sancionados por caza furtiva con 16 galgos

Personal del Puesto de Vigilancia Recalde y del Destacamento Espigas interceptó a seis hombres que se encontraban realizando caza furtiva en el establecimiento rural El Fortín, ubicado en inmediaciones del camino vecinal que une Iturregui con la zona rural del lugar.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 17:30 horas, en el marco de los operativos de prevención de delitos y faltas en zonas rurales impulsados por la Superintendencia de Seguridad Región Interior Centro.

Según se informó, los efectivos observaron una combi estacionada a la vera del camino y, tras una recorrida por el predio, detectaron a seis personas varios metros dentro del campo realizando actividades de caza sin la autorización correspondiente. Los infractores utilizaban 16 perros de raza galgo y carecían de licencia habilitante para desarrollar dicha práctica.

Durante la intervención se constató además que tenían en su poder tres piezas de fauna silvestre muertas: dos liebres europeas y un avestruz.

Por el hecho se labraron actuaciones por infracción a diversos artículos del Código Rural de la Provincia de Buenos Aires (Ley 10.081/83), con intervención del Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense.