Liga Provincial de Clubes: Pueblo Nuevo derrotó al líder

En el Juan Manolio, Pueblo Nuevo derrotó al líder de la Zona Sur y se recuperó tras dos derrotas seguidas.

El “Lobo” se impuso 112 a 94 a Alumni en el duelo correspondiente a la 11° fecha de la Zona Sur. Nicolás Lorenzo, en su regreso, fue el goleador con 39 puntos.

En un duelo de poca defensa y mucha efectividad, el elenco de Olavarría logró derrotar al líder del grupo con una sólida actuación colectiva y una destacadísima actuación de Nicolás Lorenzo que encabezó el triunfo “Albiverde”.

Luego de un primer parcial parejo, los locales encontraron gran cantidad de conversiones de tres puntos y, con un buen trabajo defensivo, logró alejarse antes del descanso largo.

Al regreso de los vestuarios, la diferencia aumentó a favor de los dirigidos por Cristian Sánchez que se aseguraron la victoria mucho antes del final a pesar de que la visita reaccionó en el último parcial para decorar el resultado.

Síntesis Pueblo Nuevo – Alumni:

Estadio: Juan Manolio

Árbitros: Reyes, A. y Serantes, S.

Pueblo Nuevo (112): Menon (10), Dupin (18), Lorenzo (39), Vázquez (10), Alberca (9) -FI- Alonso (3), Messina (5), Conte (4), Carballo (2), Barsi (12). DT- Cristian Sánchez

Alumni (94): Ortiz (25), Luna (13), Haag (19), Besmalinovich (2), Muñoz Perea (7) -FI- Pedro (5), Goizueta (6), Zambrano (10), Kuhlman (7). DT- Candela Arnaldo

Parciales: 26 – 25; 60 – 44; 85 – 60 y 112 – 94