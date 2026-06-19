Fiesta Trail en Tandil y presencia olavarriense

Más de 1.000 corredores llegaron a Tandil para vivir una nueva edición de KSeries y hubo destacada actuación para representantes de diferentes grupos de Olavarría.

La tradicional carrera que recorrió algunos de los paisajes más increíbles de Tandil y las sierras más antiguas del país tuvo distancias de 10 y 21 kilómetros y presencia local en ambas categorías.

Las distancias de 10K y 21K llevaron a la delegación olavarriense a recorrer sectores de barro, trepadas exigentes y tramos de piedra y fue, en varios casos, con podio.

El Asisc 21K Tandil tuvo a Diego Díaz ubicándose en el Top10 para ser el mejor local. Demoró 1:38:15 y además de ser 7° en la general, ganó su categoría.

Además, hubo podio para Manuel Roccasalva que fue 4° en su franja etaria, Miguel Genco que también fue 4° y para Matías Casado que ganó entre los atletas de su edad.

En 21K también compitieron Juan Pablo Citati -79°-, Rodrigo Lugo -128°-, Emiliano Alderete -147°-, Estanislao Bahl -184°-, Pablo Luchini -260°- y Ángel Suano -282°-. Martina Genco fue la única dama en la divisional y demoró 2:37:10.

Por otro lado, en los 10K compitieron Matías Lazarte, Ignacio Trebuq, César Mendoza y Ariel Schamberger en Caballeros y Valeria Yungblut y Daiana Waimann en Damas.