Dirigentes del AMCO se reunieron con autoridades provinciales

El vicepresidente del AMCO, Patricio Spinella y el tesorero, Ramiro Pastore se reunieron con el subsecretario de Deportes de la Provincia Cristian Cardozo para avanzar en la posibilidad de que el automovilismo nacional regrese a Olavarría.

El encuentro tuvo lugar días atrás y además de los dirigentes locales y la autoridad provincial, también dijo presente Matías Bustingorri, delegado de Copam. Se dialogó sobre las mejoras en el escenario local buscando el regreso de una categoría nacional al “Hermanos Emiliozzi”.

Además, se avanzó en propuestas destinadas a continuar mejorando la infraestructura del autódromo, con el objetivo de seguir posicionando al circuito como un escenario de referencia dentro del automovilismo argentino.

Otro de los puntos destacados de la reunión fue la posibilidad de crear una escuela de karting, iniciativa que buscará brindar oportunidades a nuevos pilotos y a todas aquellas personas interesadas en iniciarse en la disciplina, fomentando así el desarrollo de futuros talentos y el crecimiento del deporte motor desde sus bases.

Finalizada la reunión, desde el AMCO valoraron el acompañamiento y la predisposición de las autoridades provinciales, remarcando la importancia del trabajo conjunto para seguir potenciando el automovilismo y las actividades deportivas en la ciudad.

Fuente: prensa AMCO