Cómo cambió el consumo argentino, según un informe privado

Durante el primer trimestre de 2026, el consumo masivo en la Argentina continuó mostrando señales de estancamiento, pese a cierta desaceleración en la caída de la actividad y a una recuperación apenas perceptible. Según mediciones privadas, el mercado sigue sin lograr un repunte sólido, ya que, por un lado, las compras se reducen y, por el otro, la conducta de los hogares revela un ajuste cada vez más marcado ante la presión sobre el poder adquisitivo.

Según el último relevamiento de Worldpanel by Numerator, la frecuencia de visita a las tiendas cayó 5,4% en el primer trimestre, mientras que la consultora NielsenIQ registró en supermercados una retracción del 4% en el volumen de ventas tanto en el acumulado del año como en abril de 2026.

Detrás de ese cambio hay un deterioro de la percepción financiera de los hogares. Según Worldpanel, tres de cada 10 hogares manifiestan dificultades, mientras que la proporción de quienes dicen que el sueldo apenas alcanza para lo esencial pasó del 29% al 36% de los consultados.

La compra se achica y se reorganiza alrededor del precio

El nuevo perfil del consumidor argentino se resume en compras más pequeñas, menos visitas al supermercado y mayor presión por encontrar valor. Según Worldpanel, los hogares buscan sostener hábitos a partir de la rotación de marcas, la reducción de formatos y el espaciamiento de las visitas al punto de venta sin resignar bienestar.

Ese comportamiento se refleja en el tamaño de los envases que eligen los consumidores. Según Worldpanel, los productos en presentaciones pequeñas y medianas crecieron más de un 2% en volumen, mientras los formatos grandes y extra grandes retrocedieron 8,2% y 6,8%, respectivamente.

También cambió el mapa de marcas. El mismo informe reveló que las marcas economy crecieron 2,1% en volumen, mientras las premium cayeron 2,6% y las mainstream 1,5%, una tendencia que el informe ubica en continuidad con el año anterior.

La ejecutiva Maricel Masut, directora de Worldpanel by Numerator en Argentina, describió: “Los argentinos gestionan su realidad con un mayor control, selectividad y exigencia de valor para no modificar radicalmente sus hábitos”.

La debilidad del consumo no golpea a todos los rubros de la misma manera. Según Worldpanel by Numerator, el mercado quedó dividido: el 50% de las categorías recupera volumen y el otro 50% retrocede.

Entre los segmentos que muestran mejora aparecen Alimentos Secos, con un alza de 1,4% en volumen, Infusiones, con 4,4%, y Lácteos, con 1,3%, según Worldpanel by Numerator. En el extremo opuesto, Bebidas Sin Alcohol registra la mayor caída en volumen, con -10,3%, y Refrigerados/Congelados la mayor baja en frecuencia, con -7 por ciento. NielsenIQ también detectó retrocesos en productos básicos. Según su informe, entre las categorías con mayores caídas figuran arroz, azúcar, yerba, leches, harinas, tissue y pastas secas.