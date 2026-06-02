“La actividad de un bombero hoy es más vertiginosa y más peligrosa”

Comenzaron este martes los eventos por la celebración del Día del Bombero Voluntario, que tendrá su cierre el sábado con el acto oficial y la gran cena en el CEMO. La ceremonia respetó la liturgia de cada año: la formación e izamiento de la Bandera Nacional en el Cuartel Central de Olavarría, a cargo del ex integrante del Cuerpo Héctor Hoyos y del presidente de la entidad Hugo Fayanás, con la presencia de integrantes del Cuerpo Activo, Cuerpo de Reserva, Jefatura, Consejo Directivo y Subcomisión de Damas.

Hugo Fayanás y Héctor Hoyos estuvieron a cargo de la tradicional ceremonia de izado de la Bandera. (Foto: Paco Zelaya)

A posteriori todos los presentes compartieron un desayuno de camaradería, del que participaron los integrantes del cuerpo activo y reserva, miembros del Consejo Directivo, invitados y el periodismo que realizó la cobertura del evento.

El último acto de la jornada fue la entrega de una ofrenda floral en el Monumento al Bombero Voluntario, ubicado en el Parque Mitre, en las inmediaciones del semáforo ubicado en la intersección de las avenidas Brown y Colón.

“La actividad es más peligrosa”

Marcelo Menchaca, jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Olavarría, consideró que “hoy la actividad es más más peligrosa”.

“Este para nosotros es un día muy especial, en el que podemos juntar las generaciones nuevas con las generaciones que ya han hecho un camino en Bomberos, y podemos rendir homenaje a todos las y los bomberos que han partido y que nos guían desde algún lugar” reflexionó.

Menchaca opinó que la actividad de un bombero hoy “es más vertiginosa y ello nos ha llevado a trabajar mucho más en la capacitación del personal”.

“Existe mucho vértigo, lleva muchas guardias; ha cambiado mucho comparando con los años en los que yo he entrado al Cuerpo. Hoy la actividad es más peligrosa e igualmente trabajamos mucho para que la Ciudad esté protegida porque estamos muy bien equipados y estamos para enfrentar cualquier situación” destacó.

El jefe de Bomberos valoró la inveterada respuesta de los olavarrienses para con sus bomberos: “La comunidad siempre está a nuestro lado; podemos tener momentos mejores y peores, pero la comunidad siempre nos ha ayudado. Siempre hemos sido muy reconocidos y muy cariñosamente tratados”.

No expresó un deseo para cerrar la charla, sino la satisfacción por tener “una nueva escuela que fue muy lindo poder concretarla para tanta gente que ha querido seguir nuestra vocación”.

“Que ellos asciendan este año, que haya una nueva generación trabajando nos llena de satisfacción y por último aspiramos a que la institución tenga un buen transitar este año. Ello a veces pasa por lo económico, pero también pasa por la unión de todos nosotros y de estar preparados para cubrir las necesidades de la Ciudad”.

Cada 2 de junio se celebra en la Argentina el Día del Bombero Voluntario en Argentina como homenaje a la fundación del primer cuerpo de bomberos voluntarios del país, el 2 de junio de 1884 en el barrio de La Boca.

La iniciativa fue impulsada por el inmigrante italiano Tomás Liberti y su hijo Orestes, a raíz de un voraz incendio ocurrido en la zona.