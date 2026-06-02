Coopelectric desactivó conexiones clandestinas de electricidad

Coopelectric realizó un nuevo procedimiento de control y desactivación de conexiones clandestinas de electricidad en la Ciudad, que se sumó al realizado durante las primeras semanas de mayo.

Desde la Cooperativa explicaron que “se llevan adelante para proteger la seguridad de la red y la calidad del servicio eléctrico”.

Los operativos por hurtos y fraudes se concretaron en comercios ubicados en Av. Colón al 1900 y Av. La Rioja al 1600; y en conexiones residenciales situadas en Álvaro Barros al 500, Rivadavia al 7000 y Saavedra al 1700. Indicaron que en todos los casos se cortó el suministro eléctrico y se retiraron las instalaciones peligrosas.

Comunicaron que las actuaciones fueron coordinadas por el área técnica del Servicio Eléctrico y contaron con la presencia de un escribano público que, según las acciones previstas por la normativa vigente, constató las irregularidades detectadas y labró las actas correspondientes.

Remarcaron que las conexiones clandestinas constituyen una práctica ilegal que afecta la calidad y confiabilidad del servicio. “No sólo perjudica al sistema eléctrico y a los usuarios que cumplen con sus obligaciones, sino que además representan un riesgo para la seguridad”, sostuvieron.

“El hurto de energía puede generar sobrecargas, variaciones de tensión, daños en instalaciones y riesgos eléctricos tanto para quienes las realizan, como para vecinos y terceros en la vía pública”, añadieron.

Sobre las consecuencias legales, indicaron que las personas físicas o jurídicas involucradas en los fraudes eléctricos incurren en un delito penal y por ello se enfrentan a denuncias, multas y sanciones e informaron que Coopelectric realizará el cálculo retroactivo de la energía y/o potencia a recuperar e iniciará las acciones legales correspondientes.