Capelli asumió la presidencia del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Azul

En un acto realizado este viernes 29 de mayo en la sede del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Azul, asumieron las nuevas autoridades de la institución para el período 2026-2030.

La ceremonia contó con la presencia de magistrados, funcionarios judiciales, representantes de la Caja de la Abogacía, autoridades institucionales, matriculados y matriculadas de las distintas localidades que integran el Departamento Judicial.

Durante el encuentro se concretó el traspaso de autoridades entre la presidenta saliente, Dra. María Fernanda Giménez, y el nuevo presidente, Dr. Luciano Capelli. Asimismo, se llevó adelante un reconocimiento a quienes finalizaron sus mandatos en el Consejo Directivo, el Tribunal de Disciplina y la Caja de la Abogacía, en agradecimiento por su compromiso y labor institucional.

En su mensaje de despedida, la Dra. María Fernanda Giménez realizó un balance de los cuatro años de gestión, destacando el fortalecimiento institucional del Colegio, la presencia territorial en las distintas localidades del Departamento Judicial, el impulso a la capacitación profesional y el proceso de modernización llevado adelante en las distintas sedes de la institución.

"Cuando asumimos esta responsabilidad, lo hicimos con la convicción de que el Colegio debía ser una institución cercana, activa y presente en cada localidad de nuestro Departamento Judicial", expresó. Asimismo, destacó que "hoy dejamos una institución más moderna, más activa, más conectada y con enorme proyección hacia el futuro".

Por su parte, el Dr. Luciano Capelli agradeció el acompañamiento de colegas, autoridades, familiares y trabajadores de la institución, y manifestó su compromiso de conducir un Colegio cercano a la matrícula y presente en todo el territorio departamental.

Durante su discurso señaló que "las instituciones como el Colegio de Abogados son trascendentales no solo para los colegas y para el ejercicio de la profesión, sino también para la comunidad", remarcando el papel fundamental que cumplen en el fortalecimiento del Estado de Derecho y el acceso a la justicia.

Asimismo, convocó a los matriculados a participar activamente de la vida institucional y afirmó: "Nuestro compromiso es construir un Colegio abierto y participativo para todos", destacando como pilares de la nueva gestión la ética profesional, el compromiso con la justicia y la independencia institucional.

La jornada concluyó con un espacio de camaradería entre los presentes, quienes compartieron un lunch con motivo del inicio de una nueva etapa para el Colegio de Abogados del Departamento Judicial Azul.