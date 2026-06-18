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Jueves 18 de Junio 2026 - 13:03hs
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 - 18 de Junio de 2026 | 12:18

Paro docente: alrededor del 60% de adhesión en Olavarría

Desde SUTEBA Multicolor señalaron que la medida de fuerza tuvo un acatamiento de entre el 50 y el 60% en la Ciudad. Destacaron que en algunas escuelas primarias y jardines la adhesión fue casi total.

 

Desde SUTEBA Multicolor realizaron un balance del paro docente llevado adelante este jueves en toda la provincia de Buenos Aires y aseguraron que en Olavarría la adhesión se ubicó entre el 50 y el 60 por ciento.

 

Según indicaron desde el sector gremial, hubo establecimientos educativos donde la medida de fuerza alcanzó niveles cercanos al 100% de acatamiento, especialmente en escuelas primarias y jardines de infantes.

 

La jornada de protesta fue convocada con el objetivo de visibilizar reclamos vinculados a las condiciones laborales, salariales y edilicias en el sistema educativo bonaerense.

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