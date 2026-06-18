Paro docente: alrededor del 60% de adhesión en Olavarría

Desde SUTEBA Multicolor realizaron un balance del paro docente llevado adelante este jueves en toda la provincia de Buenos Aires y aseguraron que en Olavarría la adhesión se ubicó entre el 50 y el 60 por ciento.

Según indicaron desde el sector gremial, hubo establecimientos educativos donde la medida de fuerza alcanzó niveles cercanos al 100% de acatamiento, especialmente en escuelas primarias y jardines de infantes.

La jornada de protesta fue convocada con el objetivo de visibilizar reclamos vinculados a las condiciones laborales, salariales y edilicias en el sistema educativo bonaerense.