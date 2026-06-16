Estaba prófugo tras no regresar de una salida transitoria: lo detuvieron

Personal del Grupo Operativo de la SubDDI Olavarría logró detener a un hombre con amplios antecedentes penales que se encontraba prófugo de la Justicia desde el mes de mayo.

La captura fue posible luego de una serie de tareas investigativas e intervenciones telefónicas que permitieron establecer el lugar donde se ocultaba el imputado. Con esa información, los efectivos llevaron adelante un allanamiento en el que se concretó su detención.

Según se informó, el sujeto cumplía una condena en la Unidad 2 de Sierra Chica y gozaba del beneficio de salidas transitorias. Sin embargo, tras retirarse de la cárcel en el mes de mayo, no regresó a la unidad penitenciaria y desde entonces era intensamente buscado.

Tras su aprehensión, fue trasladado a la sede de la Sub DDI Olavarría para cumplimentar los recaudos legales correspondientes, quedando a disposición de la Justicia a la espera de su alojamiento en una unidad penal.

La orden de detención había sido librada por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Azul.