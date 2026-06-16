Cortes en la venta de GNC: estaciones de Olavarría ya tienen restricciones por la ola de frío

Las bajas temperaturas que afectan a gran parte de la provincia de Buenos Aires comenzaron a tener impacto también en Olavarría. En los últimos días, algunas estaciones de servicio de la Ciudad y la zona debieron suspender la venta de GNC como parte de las medidas adoptadas para priorizar el suministro de gas destinado al consumo residencial.

La restricción alcanza a aquellas estaciones que cuentan con contratos denominados “interrumpibles”, una modalidad que contempla la posibilidad de cortar el suministro en situaciones de alta demanda energética, como las que se registran durante las olas de frío.

Uno de los casos se registró en la estación de servicio ubicada en San Jacinto. Su propietario confirmó que la medida comenzó a regir durante el fin de semana.

“En el caso puntual nuestro tenemos restricción de vender desde el día sábado pasado. Hay algunas estaciones dentro de la ciudad que están despachando. Veremos cómo sigue. Es preocupante”, expresó.

La situación no es exclusiva de Olavarría. En distintas localidades bonaerenses, como La Plata, Berisso, Ensenada y Mar del Plata, se repiten las restricciones y las largas filas de vehículos en las pocas estaciones habilitadas para la carga de GNC.

Desde Camuzzi, la empresa distribuidora del servicio, informaron que las estaciones con contratos interrumpibles fueron notificadas para suspender temporalmente el expendio de combustible. El objetivo es garantizar el abastecimiento de gas en hogares e industrias durante los días de mayor consumo.

La medida responde al incremento en la demanda provocado por las bajas temperaturas y busca asegurar la presión necesaria en la red domiciliaria, donde el uso de sistemas de calefacción se intensifica durante esta época del año.