La FIO premiada en Europa por impulsar la reingeniería médica en Argentina

Comprar, usar y desechar. Durante décadas, el sistema sanitario global funcionó bajo esa fórmula lineal, un engranaje costoso que hoy choca contra presupuestos ajustados y una generación alarmante de residuos electrónicos de alta complejidad. Frente a este panorama, la Facultad de Ingeniería de Olavarría demostró en escenarios internacionales que la ciencia local tiene las llaves para rediseñar el futuro.

Representando a la FIO y a la UNICEN, el bioingeniero Pedro Escobar marcó un hito en las Islas Canarias (España) al presentar una propuesta de reingeniería disruptiva capaz de optimizar el gasto de salud al 50% y que fue reconocida en el evento como el mejor aporte al cuidado del entorno.

El escenario del debate fue el XV Congreso Internacional de Electromedicina e Ingeniería Clínica, organizado por la Sociedad Española de la especialidad y celebrado en el Auditorio Alfredo Krauss de Las Palmas de Gran Canaria. El encuentro se llevó a cabo en mayo y funcionó como el epicentro global de la disciplina, reuniendo a las organizaciones más influyentes del sector, como la Asociación Francesa de Ingeniería Biomédica, su par de Marruecos, y cúpulas directivas de la Global Clinical Engineering Alliance (GCEA) y la Global Harmonization Task Force (GHTF).

En ese mapa de alta vigilancia tecnológica, Ingeniería pisó fuerte. Escobar asistió también en su rol de miembro de la Sociedad Argentina de Bioingeniería (SABI) y como flamante integrante de la alianza internacional GCEA, consolidando el posicionamiento de los profesionales de la región en las grandes ligas de la gestión sanitaria.

Hackear la obsolescencia: el desafío argentino

La propuesta argentina caló hondo porque parte de un diagnóstico crudo de la realidad nacional. “El ecosistema sanitario argentino atraviesa una coyuntura crítica caracterizada por una dualidad compleja: la obsolescencia técnica de su parque tecnológico instalado y una restricción presupuestaria persistente que limita la tasa de renovación de activos, especialmente en el segmento de alta complejidad”, analizó Escobar a su regreso.

Históricamente, los centros de atención médica han perpetuado circuitos basados en el paradigma de compra, utilización y descarte, cuya ineficiencia deriva en costos operativos asfixiantes y toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de grado médico (RAEE-M).

Sin embargo, la propia sofisticación de modalidades diagnósticas clave, sumada a la volatilidad económica de los mercados emergentes, obligó a buscar respuestas creativas. Es allí donde la investigación local propone la Economía Circular como una vía de resiliencia financiera y ambiental.

Alta complejidad, tecnología y PyMEs

El análisis presentado en Europa aborda una revisión profunda de la aptitud a la “circularidad” que poseen los dispositivos médicos fundamentales del sistema actual: ecógrafos, tomógrafos, equipos de rayos X y resonadores magnéticos.

El corazón del proyecto radica en evaluar las posibilidades de surgimiento de PyMEs tecnológicas locales capaces de reacondicionar y certificar este equipamiento, abriendo un nuevo horizonte de empleo calificado para técnicos e ingenieros de la región.

Esta transición hacia modelos circulares cobró un impulso sistémico definitivo en este 2026, motorizado por un cambio regulatorio fundamentado en dos pilares normativos: la implementación de la Ley Nacional de Tecnología Médica N° 26.906 y la reciente actualización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) mediante la Disposición 224/2026.

Para el especialista de la FIO, esta normativa cambia las reglas del juego: “La implementación de la Disposición 224/2026 trasciende la mera formalización del mercado de equipamiento usado: representa el alineamiento estratégico del país con los marcos regulatorios de agencias de alta vigilancia, tales como la FDA de Estados Unidos y los organismos notificados bajo el Marcado CE de la Unión Europea".

Impacto en el sistema público y equidad

La viabilidad de este modelo generó inmediato interés en el ámbito de la gestión pública. Para los municipios, la posibilidad de adquirir un tomógrafo o un resonador reacondicionado de nuevo por la mitad de su valor de mercado representa un alivio financiero indispensable ante partidas de dinero sumamente ajustadas.

Este hito normativo actúa como un facilitador directo de la equidad. Al remover las barreras económicas para el equipamiento remanufacturado con certificación, se permite que los hospitales públicos de menor escala accedan a prestaciones de alta gama. De esta manera, se garantiza el derecho a la salud de los habitantes en sus propios territorios, evitando que deban recurrir a efectores privados o afrontar el desarraigo de ser derivados a otras ciudades.

Los retos de la fiscalización

Por supuesto, pasar de la teoría a la práctica masiva requiere de una arquitectura institucional sólida. Escobar advirtió en España que el gran nudo crítico radica en la capacidad de inspección. El éxito del sistema dependerá de que la ANMAT ejecute auditorías severas y mecanismos de vigilancia postcomercialización eficientes para asegurar la integridad y la calidad de los procesos diagnósticos y terapéuticos para la población general.

El broche de oro de las jornadas fue la obtención del Premio a la Sostenibilidad, un galardón que destacó el proyecto de la FIO por encima de numerosas contribuciones de diferentes continentes.

“Este reconocimiento valoriza nuestro talento nacional y la enorme capacidad de los recursos humanos que formamos. Es un impulso para seguir participando en estos eventos internacionales que nos permiten confirmar que estamos al mismo nivel, que tenemos mucho para aprender, pero también muchísimo para contribuir", concluyó Escobar.