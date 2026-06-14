Efrum se consagró campeón de la Liga Bonaerense de Freestyle

La Casa del Bicentenario fue escenario de la definición de la Liga Bonaerense de Freestyle, certamen que reunió a referentes de la cultura urbana de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

El gran ganador de la jornada fue Efrum, oriundo de San Martín, quien se consagró campeón luego de superar en la final Eze, representante de Merlo. Además del título, recibió el trofeo correspondiente y un premio de 700.000 pesos en efectivo.

La competencia enfrentó a los campeones del Torneo de Verano y del Torneo Apertura 2026, en una propuesta que convocó a seguidores del freestyle y la cultura urbana.

El evento fue organizado de manera conjunta por el Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Cultura, y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer y promover los espacios de expresión vinculados a la cultura urbana en todo el territorio bonaerense.