Incendiaron en Bolívar autos de un presunto abusador

Vecinos del Barrio Libertador de la vecina ciudad de Bolívar incendiaron vehículos estacionados al 450 de la calle Tonelero como consecuencia de una refriega vecinal ocasionada por un presunto intento de abuso perpetrado por un hombre que habita ese domicilio contra tres niñas menores de edad.

Según el reporte del diario La Mañana de aquel punto, vecinos de las inmediaciones se habrían apersonado a ejercer justicia contra el presunto abusador y éste repelió esa acción con disparos de arma de fuego, lo que determinó el llamado inmediato a las fuerzas policiales.

Según relatos de testigos, el hombre logró ser reducido por el accionar de efectivos de la comisaría local, apoyados por fuerzas del CPR, e inmediatamente trasladado hacia dependencias policiales, en principio en resguardo de su integridad física.

Cuando los efectivos se retiraban del lugar vecinos habrían originado el incendio sobre los automotores estacionados sobre la vereda, provocando la generación de llamas de importante intensidad así como una gran humareda.

Se supo también que esas mismas personas radicaron la denuncia policial correspondiente, motivo por el cual la Fiscalía 15 tomó intervención en forma inmediata.