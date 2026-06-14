Avanza la repavimentación de la Ruta 205

El Gobierno bonaerense avanza con las obras de repavimentación de la Ruta Provincial 205, en el tramo que une Ezeiza y Cañuelas, entre las rutas 58 y 6.

Los trabajos abarcan unos 15 kilómetros e incluyen la renovación de la calzada y mejoras en las banquinas. También se realizan tareas sobre la infraestructura vial del corredor.

En paralelo, se intervienen los sistemas de iluminación y semáforos, se reemplazan barandas de seguridad y se construyen dársenas para el transporte público. En distintos sectores de la colectora ascendente se suman además paradas de colectivo, espacios de giro y nuevas garitas.

Según el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, las obras apuntan a ordenar la circulación, reducir la carga sobre la calzada principal y mejorar las condiciones de seguridad vial.

El ministro Gabriel Katopodis destacó la continuidad de los trabajos en el actual contexto. “En un contexto de obra pública nacional cero, en la Provincia seguimos invirtiendo para mejorar la conectividad y la seguridad vial”, afirmó.

Agregó que la repavimentación es “una obra importante para Ezeiza, Cañuelas y toda la región”, y que impactará en la circulación diaria de miles de vehículos.