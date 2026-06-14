Murió el youtuber argentino Gaspi en el choque de helicópteros en Brasil

Tras el choque de dos helicópteros en el aire sobre Río de Janeiro, Brasil, la mañana de este domingo, fuentes policiales confirmaron que entre las seis víctimas fatales se encuentra el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi. El cantante estadounidense Oliver Tree también iba en uno de los aparatos siniestrados.

El trágico accidente ocurrió por la mañana en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro, cuando las aeronaves colisionaron en pleno vuelo y se estrellaron sobre una popular avenida.

El joven youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como “Gaspi”, viajaba en la aeronave matrícula PP-MAC, la cual terminó explotando tras impactar contra el suelo.

En el siniestro fallecieron otras cinco personas. Entre las víctimas se encuentra el cantante y productor estadounidense Oliver Tree, junto a su equipo de trabajo: el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves (alias Lucas Frota) y el director argentino de videoclips Lucas Vignale.

El joven creador de contenido era conocido por su humor irreverente y provocador. Se posicionó sobre todo en las redes con videos de encuentros espontáneos con desconocidos en las calles de Buenos Aires, marcados por el saludo “buenass” y una voz grave impostada.

El youtuber había ganado gran popularidad entre 2024 y 2025 tras su participación en La Velada del Año 5, el multitudinario evento de boxeo organizado por Ibai Llanos. Además, el pasado 23 de mayo había anunciado el estreno de la primera temporada de su nueva serie, “Gaspi visita tu hogar”, producida para emitirse a través del canal de streaming Blender.