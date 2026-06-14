Proyectan que el gasto promedio por el Día del Padre será de $62.000

El gasto promedio proyectado por regalo para el Día del Padre alcanzará los $62.000 y las opciones más requeridas serán indumentaria y experiencias, según reveló un informe de la consultora Focus Market.

A una semana del domingo 21 de junio, en el que se celebrará a los padres en la Argentina, y con la expectativa de que genere un impulso en el consumo, el estudio señaló que el consumidor se muestra más selectivo y atento a las ofertas en un contexto de ventas minoristas que acumulan una caída del 3,1% en el año.

El reporte reflejó que en este nuevo Día del Padre, la prioridad de gasto estará en la compra de indumentaria en el 33,4% de los casos, le siguen las experiencias (Cenas, Día de Campo, etc) con un 24,9% y el sector de vinos y licores con un 13,9%.

Los tres rubros mencionados repiten los primeros lugares de preferencia en comparación con el año anterior. Por detrás de las categorías más elegidas, aparecen calzado (6,9%), perfumería (6,7%), informática, TV y video (4,5%), y herramientas (2,7%).

En cuanto a los lugares elegidos para realizar las compras, los centros comerciales a cielo abierto lideran con un 33%, seguidos por el comercio electrónico con un 27%, los shoppings concentran el 22% de la demanda, mientras que los outlets y supermercados captan el 11% y 7% respectivamente.

Dentro del mundo digital, el sitio web del vendedor (40%) y los marketplaces (37%) son los canales más utilizados. Por detrás aparecen Instagram con el 15%, Facebook con 6%, y otras opciones reúnen el 2%, según supo la Agencia Noticias Argentinas.