Torneo Unión Regional Deportiva: sin ganador en el "Tete Di Carlo"

El certamen interligas organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida inició con los Cuartos de Final y fue empate en el Tete Di Carlo.

Embajadores y Estudiantes igualaron 0 a 0 en los primeros 90 minutos de la llave de Play-Off y dejaron todo en suspenso de cara a la revancha.

En el Tete Di Carlo, fue un discretísimo duelo. Ninguno de los dos arriesgó demasiado, Embajadores no supo aprovechar su jugador de más y Estudiantes lo aguantó sabiendo que definirá la serie en el Parque Guerrero.

Hubo situaciones, pocas, pero el “Bata” tuvo en Stular su jugador más peligroso en la primera mitad e inquietó a Bonavetti hasta que, en inferioridad numérica debió retroceder metros para colaborar en defensa.

Por el lado local, la chance más clara fue el penal que Franco Fernández no pudo cambiar por gol por la gran intervención de Biscardi. A los 33´, Alonso agredió a Sacchi y el árbitro, a instancias de su asistente, expulsó al defensor y cobró la pena máxima.

Se reacomodó algunos minutos después el “Albinegro” y a pesar de que los dirigidos por Jonathan “Pipi” San Julián -por las expulsiones de Di Carlo y Clemente- controlaron la pelota y los metros en el sintético, no lograron generar peligro a un rival que defendió numerosamente cada intensión rival.

Terminó siendo igualdad sin goles en el Tete Di Carlo que, además, tuvo el susto de la tarde en Abentín que se retiró con asistencia médica y el clasificado a las Semifinales del Torneo Interligas, se definirá en el Parque Guerrero.

Síntesis Embajadores – Estudiantes:

Estadio: Tete Di Carlo

Árbitro: Lucas Jara

Embajadores (0): Agustín Bonaveti; Renzo Cuatrochio, Franco Irusta, Federico Sacher, Nahuel Moro; Franco Gómez (A. Di Carlo), Emilio Scipioni, Lucio Falasco, Santino Sacchi (E. Carrera); Nicolás Daffara, Franco Fernández (T. González). DT- Jonathan San Julián

Estudiantes (0): Ramiro Biscardi; Diego San Julián, Ramiro Alonso, Manuel Garrido, Mariano Borda; Gerónimo Candia, Juan Areco, Bruno Peralta (F. Di Martino), Rodrigo Garro (E. Leguizamón); Manuel Abentín (B. Zalazar), Joaquín Stular (J. Masson). DT- Mauricio Peralta

Amonestados: Sacher, Cuartochio, Falasco, Fernández, González (CEO); San Julián, Areco, Stular, Zalazar (CAE)

Expulsados: Mastitti -EA- (CEO); Alonso (CAE)

Goles: no hubo