Renovaron muebles y juegos en el sector de Pediatría del Hospital

Este lunes se realizó la entrega de mobiliario y juegos destinados para el Servicio de Pediatría del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, para generar un espacio más cálido y amigable para los niños, niñas y familias, que transitan a diario por el sector, que es el único efector de guardia y emergencias pediátricas de todo el Partido de Olavarría.

El nuevo equipamiento incluyó mesas, sillas y juegos de madera, que fueron confeccionados en el sector de talleres del Servicio Penitenciario, como resultado del trabajo conjunto con el Municipio de Olavarría, a través de las áreas de Salud y Desarrollo Económico.

Desde la Subsecretaría de Salud destacaron que este tipo de acciones se enmarcan en una tarea articulada que se viene desarrollando para mejorar la atención en los diferentes servicios del Hospital Municipal, especialmente en el área de Pediatría, que en esta época del año evidencia un aumento en la demanda de atención y cantidad de consultas por cuadros respiratorios, esperable en temporada de bajas temperaturas.

“En esta etapa, en el Servicio de Pediatría se da el momento más complejo, el servicio se refuerza, en función de la demanda que tenemos, estamos trabajando para adaptar un poquito los lugares para que los niños transiten esta espera más como niños y no tanto como pacientes como solicitamos los adultos”, de una forma más amigable con un espacio pensado para el juego, expresó el Dr. Fenando Alí, director del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”.

“Este lugar está habilitado para que podamos jugar y en función de cómo vemos que sigue la demanda, vamos a tratar de organizarnos un poquito mejor también en la espera para que estén todos más cómodos”, agregó el Dr. Alí.

Al respecto la coordinadora del Servicio de Pediatría Dra. Virginia Buzeki indicó que “esta mañana recibimos en el servicio mobiliario, sillas, mesas, juguetes para la sala de espera de la guardia, que en esta época del año hay mucha circulación de virus respiratorios, que hacen que la demanda esté francamente en aumento y este mobiliario y los juegos es una manera de que la espera de los niños y las familias sea un poco más amena”.

“Se pudo realizar gracias al trabajo que se viene realizando con el taller del Servicio Penitenciario en una demanda del área de Pediatría del Hospital para hacer más amena la espera de los chicos. Es una alegría que ya hoy se le pueda estar dando uso a lo realizado desde el Servicio Penitenciario”, concluyó el secretario de Desarrollo Económico y Productivo del Municipio José Pablo Di Uono.

La entrega del mobiliario contó con la presencia del director del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” y subsecretario de Salud Fernando Alí, el subsecretario de Desarrollo Económico y Productivo José Pablo Di Uono, la subsecretaria de Administración María Emilia Castro, la coordinadora del Servicio de Pediatría Virginia Buzeki, junto a los referentes del área: el Jefe de Internación Gastón Seambelar y la Jefa de Guardia Romina Ávila.