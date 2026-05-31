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 - 31 de Mayo de 2026 | 20:44

Liga Provincial Femenina: abultada derrota del “Bata” en Mar del Plata

Estudiantes sigue sin salir de perdedor en la Liga Provincial y en la tarde del domingo cayó ante Peñarol en Mar del Plata.

Foto: Prensa Peñarol

El certamen de Primera División organizado por la Federación Bonaerense de Básquet tuvo una nueva presentación para Estudiantes que sumó su séptima derrota.

 

El “Bataraz” cayó 82 a 36 ante Peñarol en el Domingo Robles de Mar del Plata y sigue sin salir de perdedor. Tamara Dell´Olio con 22 puntos fue la máxima anotadora.

 

A pesar del intenso desgaste que realizó el equipo dirigido por Ramiro Bou en los primeros 20 minutos, en el complemento poco pudieron hacer y con mucha carencia ofensiva se vieron ampliamente superadas.

 

 

Morena Lemma volvió a ser la jugadora destacada en la entidad olavarriense con 13 puntos y 14 rebotes entre sus números más salientes.

 

Síntesis Peñarol – Estudiantes:

Estadio: Domingo Robles

Árbitros:

Peñarol (82): Demarisco (11), De Cabo (9), Cervone (3), Bonzi (17), Dell´Olio (22) -FI- Weiske (9), Colantonio (6), Rossi (0), Barbarino (3), Sciarra (0), Barbero (2). DT- Mariano Pinto

Estudiantes (36): Castañares, T. (1), Vendeirinho (9), Sak (0), Chantiri (2), Rojas (6) -FI- Juárez (2), Requena (0), Mereles (0), García Maroa (3), Bellinzoni (0), Lemma (13), Castañares, G. (0). DT- Ramiro Bou

Parciales: 27 – 14; 47 – 26; 65 – 31 y 82 – 36 

 

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