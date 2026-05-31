Liga Provincial Femenina: abultada derrota del “Bata” en Mar del Plata

El certamen de Primera División organizado por la Federación Bonaerense de Básquet tuvo una nueva presentación para Estudiantes que sumó su séptima derrota.

El “Bataraz” cayó 82 a 36 ante Peñarol en el Domingo Robles de Mar del Plata y sigue sin salir de perdedor. Tamara Dell´Olio con 22 puntos fue la máxima anotadora.

A pesar del intenso desgaste que realizó el equipo dirigido por Ramiro Bou en los primeros 20 minutos, en el complemento poco pudieron hacer y con mucha carencia ofensiva se vieron ampliamente superadas.

Morena Lemma volvió a ser la jugadora destacada en la entidad olavarriense con 13 puntos y 14 rebotes entre sus números más salientes.

Síntesis Peñarol – Estudiantes:

Estadio: Domingo Robles

Árbitros:

Peñarol (82): Demarisco (11), De Cabo (9), Cervone (3), Bonzi (17), Dell´Olio (22) -FI- Weiske (9), Colantonio (6), Rossi (0), Barbarino (3), Sciarra (0), Barbero (2). DT- Mariano Pinto

Estudiantes (36): Castañares, T. (1), Vendeirinho (9), Sak (0), Chantiri (2), Rojas (6) -FI- Juárez (2), Requena (0), Mereles (0), García Maroa (3), Bellinzoni (0), Lemma (13), Castañares, G. (0). DT- Ramiro Bou

Parciales: 27 – 14; 47 – 26; 65 – 31 y 82 – 36