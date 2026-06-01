Operativo de bloqueo ante un caso sospechoso de coqueluche

El próximo martes 2 de junio se llevará a cabo un operativo de bloqueo a partir de la detección un caso sospechoso de coqueluche, enfermedad conocida también como tos convulsa.

El dispositivo se realizará a partir de las 10 horas, de manera coordinada entre la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones, la Residencia de Epidemiologia y la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud.

Tendrá como objetivo la zona comprendida por las calles Los Tulipanes, Sargento Cabral, Las Margaritas y Belgrano.

Se tratará de un dispositivo puerta a puerta, en el que se llevará a cabo el control de síntomas de las personas, como así también el control de esquema de vacunación. En ese sentido, en caso de constatar la falta de alguna dosis, se realiza la aplicación en ese momento. Se solicita a la población tener libreta sanitaria a mano. Se suspende en caso de condiciones climáticas adversas.