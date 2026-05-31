Sierra Chica celebró su 171º aniversario con un concurrido festejo popular

En la noche del último sábado Sierra Chica celebró el 171º aniversario junto a toda su comunidad con un gran festejo popular que se prolongó hasta el cierre de la jornada. La actividad, que se realizó en el Club Sierra Chica, contó con una importante concurrencia de público y la participación de numerosas instituciones de la localidad.

La celebración se inició minutos después de las 19 horas, con el acto protocolar que fue encabezado por el intendente Maximiliano Wesner, quien estuvo acompañado por integrantes de su gabinete. En la ocasión se llevó a cabo el tradicional corte de tortas, cuyas porciones fueron repartidas entre todas las personas presentes.

Además, se llevó a cabo la entrega de distinciones a instituciones locales por su trabajo y aporte a la identidad, a la tradición y a la puesta en valor de la historia y el legado de Sierra Chica. Fue así que destacó a Mónica Mendía, por su compromiso y dedicación en su labor al frente del Museo Municipal “Emma Occhi”; a Rosana García y el Ballet Herencia Serrana, y también al Grupo Patrimonio Sierra Chica.

Zaira Gregorini, estudiante de la Escuela Secundaria Nª 17 fue la primera en dar las palabras alusivas. “En cada aniversario podemos recordar las historias vividas, valorando los esfuerzos de quienes hicieron que se construya esta localidad. Espero que siga así, manteniendo sus principios, conservando su historia, y que todos en su pueblo sean orgullosos de ser sierrachiquenses”, expresó.

Posteriormente, el intendente Maximiliano Wesner saludó a las personas presentes y puso en valor el trabajo realizado desde la localidad, a través de cada una de sus instituciones por preservar la memoria y, en esa senda, haber logrado tener su fecha fundacional para celebrar.

“El sentido de pertenencia, de amor y de arraigo por el lugar donde nacimos y al que volvemos siempre. Tanto compromiso con saber cuál era la fecha de nacimiento de esta hermosa localidad, ese trabajo que termina en una Ordenanza. Eso tiene que ver con ese desarrollo, con recoger la historia, traerla al presente para podernos mirar y proyectar hacia el futuro. No nos podemos proyectar si no tenemos identidad, si no tenemos memoria, si no recogemos la historia. Ese es nuestro compromiso desde la gestión municipal”, enfatizó Wesner.

El acto contó con la presencia de las banderas de ceremonia, referentes e integrantes de numerosas instituciones de la localidad. Tanto educativas como deportivas y sociales.

Luego, fue el momento de las presentaciones en vivo en el escenario principal, lo que marcó un cierre de la celebración con un festejo popular. Se contó la participación del Ensamble Municipal “Octavio Sabattini”, el Grupo de Danza “Herencia Serrana”, Laureano Montenegro y el cierre a puro baile con La Roland.