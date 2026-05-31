Liga Federal: Estudiantes perdió en el cierre de la Fase Regular y terminó último

Estudiantes no logró el triunfo que necesitaba para llegar al podio de la Conferencia Sudeste A y no tendrá localía en el Play-In del grupo ya que terminó en la 6° colocación.

El “Bataraz” cayó 79 a 69 ante Independiente en el Duggan Martignoni y sumó su 9° derrota de la temporada para finalizar en el 6° lugar de la tabla. Álvaro Yarza con 21 puntos fue el máximo anotador del partido.

El último partido del grupo tenía todos los condimentos, ambos necesitaban de la victoria para esquivar la última colocación del grupo y a pesar de que el elenco olavarriense dominó durante algunos pasajes, no lo supo sostener y perdió en tierras serranas.

Arrancaron parejas y friccionadas las acciones en el reducto “Rojinegro”, los locales dominaron, pero el “Bata” se mantuvo siempre al acecho hasta que en los segundos finales del parcial tomó la delantera por primera vez en la noche.

El regreso de Federico Marín tras su lesión fue motivante extra para el elenco de Olavarría que tras el primer descanso mostró su mejor faceta y llegó a sacar media docena de puntos en pocas ofensivas que antes del descanso largo, los locales descontaron a pesar de haberse encontrado muchos minutos sin gol.

La segunda mitad inició con la primera conversión lejana de Independiente y la reacción “albinegra” que otra vez llegaba al frente, pero con varias complicaciones defensivas se vio rápidamente abajo por dos dígitos por primera vez en la velada.

Ya en los últimos 10 minutos reinaron los nervios, llegaron las pérdidas, la salida de varios hombres por llegar al límite de faltas y apareció Weisbeck en todo su esplendor para jugar y hacer jugar y estirar la diferencia para luego controlar el tiempo a su favor.

Lo intentó el “Bataraz” con más ganas que ideas y logró decorar el resultado, pero no pudo evitar la caída y el último puesto del grupo que los condenó a enfrentar a Sportivo Independiente iniciando la serie en el Parque Guerrero en la llave de Play-In.

Síntesis Independiente – Estudiantes:

Estadio: Duggan Martignoni

Árbitros: Ferreyra, E. y Schernenco, J.

Independiente (79): Rodríguez (5), Arca (12), Cordeiro (13), Weisbeck (16), Yarza (21) -FI- Drysdale (0), Zulberti (2), Lasarte (10), Buffa (0). DT- Emmanuel Hartstock

Estudiantes (69): Rincón (1), Piccinelli (4), Arese (14), Maretto (14), Molina (7) -FI- Marín (14), Chapero (2), Mariano (2), Framiñan (8), Murias (3). DT- Mariano Iglesias

Parciales: 22 – 21; 42 – 38; 59 – 53 y 79 – 69.