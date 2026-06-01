Este 3 de junio, las calles se unen en un nuevo grito de “Ni una menos”

A 11 años del primer grito de Ni Una Menos, el reclamo “libres y con vida nos queremos” cobra fuerza y vuelve a salir a las calles, este miércoles, con las heridas abiertas por los femicidios de Agostina Vega y Dulce Candia.

Un nuevo 3J convoca a marchar al Congreso de la Nación y tendrá su réplica en distintas ciudades, entre ellas, Olavarría.

El Frente Ni Una Menos, junto con la Asamblea Feminista y Disidente y Socorristas Olavarría, llamaron a concentrar a las 17 horas en el Paseo Jesús Mendía, para luego marchar por las calles de la ciudad a las 18.

“Ante un gobierno nacional que busca eliminar el femicidio del Código Penal, sin Ministerio de la Mujer, sin presupuesto para prevención y el desfinanciamiento de la línea 144 nos siguen matando. Las políticas públicas son necesarias para la prevención de las violencias. Estamos hartas de que lleguen tarde” expresaron en la convocatoria difundida en redes sociales.

“Nos matan varones, nos abusan varones, nos narcomenudean varones y nos desampara un poder judicial dónde en su mayoría son varones. Claramente el problema es el ejercicio de la masculinidad tradicional que no puede seguir existiendo. Este 3J todxs a las calles por Agostina, Dulce, todas las que ya no están y por todas, todos y todxs” añadieron.

Números que hablan por sí solos

Sólo entre el 1 de enero y el 24 de mayo de 2026 hubo 99 víctimas de femicidios en Argentina, según reveló el observatorio de la agrupación “Ahora que sí nos ven”.

A esa espeluznante cifra se le suman los crímenes de Agostina Vega de 14 años en Córdoba y el de Dulce María Beatriz Candia de 17 años en Misiones, lo cual lleva el total a 101 femicidios en apenas 5 meses.

Entre el 3 de junio de 2015 y el 24 de mayo de 2026 se registraron al menos 3205 víctimas fatales de violencia de género: 3144 femicidios directos y vinculados, 46 transfemicidios y travesticidios y 15 instigaciones al suicidio. Cada 31 horas, una mujer es asesinada.

El 85% de los femicidas pertenecía al círculo íntimo o era conocido de la víctima. El 63% de los femicidios ocurrieron en la vivienda de la víctima o compartida con el agresor. Al menos 2714 niños quedaron huérfanos. El 17% de las víctimas había realizado denuncias y el 10% tenía medidas de protección.

El crimen de Dulce

La Justicia de Misiones confirmó que Dulce María Beatriz Candia, la adolescente de 17 años encontrada muerta en una obra en construcción, fue asesinada por asfixia.

Así lo determinó el Cuerpo Médico Forense tras la realización de la autopsia al cuerpo de la joven, que descartó otras hipótesis y orientó la investigación hacia un femicidio.

Dulce María había sido reportada como desaparecida el 17 de mayo y desde entonces era intensamente buscada por las autoridades y su familia.

Medios de Misiones señalaron que ese día había estado en su casa con su hermana menor, mientras su madre acompañaba a su padre, que se encontraba internado. En un momento salió hacia una iglesia cercana y nunca regresó. Desde entonces no se volvió a tener contacto con ella.

El viernes por la tarde, luego de varios rastrillajes por la zona del barrio El Tucán, en la ciudad de Eldorado, los policías encontraron el cuerpo de la chica en un pozo ciego de una construcción abandonada.