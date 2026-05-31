Hinchas de El Fortín agredieron a un hombre a la salida del Pozo Serrano

El Torneo Unión Regional Deportiva inició con los Cuartos de Final y en Sierras Bayas se produjo el único festejo de la tarde dominical y también un grave incidente ya que integrantes de la hinchada visitante agredieron a un hombre.

Un hombre que se retiraba del “Pozo Serrano” luego de la victoria este domingo 1-0 de El Fortín sobre San Martín de Sierras Bayas fue brutalmente agredido por un desprendimiento de la barra brava del equipo de la avenida Urquiza.

La persona agredida, según se conoció, fue golpeado con una botella en el rostro (lo que le produjo un corte debajo de un ojo) y recibió puntapiés de por lo menos un par de hinchas visitantes en el piso.

El agredido no presentó la denuncia policial, ni se acercó a una sala de primeros auxilios para someterse a una evaluación sobre su estado de salud.

Producto de lo acontecido, el Club San Martín habría presentado una queja por la falla en el operativo policial por haber permitido la salida de los agresores para el lado de Villa Arrieta.