Básquet Local: fuera de Olavarría, inició la 4° fecha

La competencia de Primera División organizada por la Asociación de Básquet de Olavarría inició con la 4° fecha con tres duelos fuera de Olavarría, pero dos festejos olavarrienses.

En Azul, Bolívar y Pehuajó inició la 4° fecha de la competencia local y fue con triunfos para Chacarita, único que hizo valer su localía, El Fortín y Estudiantes.

El "Bata" sumó su cuarto triunfo en igual cantidad de presentaciones, el "Tricolor" ganó por primera vez y El Fortín sumó su primera victoria como visitante.

La fecha se cerrará en la noche del lunes cuando, en el Juan Manolio, Pueblo Nuevo reciba a Racing en un duelo que fue suspendido por alerta meteorológica del pasado miércoles.

Los resultados:

Chacarita 88 – 59 Ferro

Deportivo Argentino 67 – 71 Estudiantes

Sport Club Trinitarios 78 – 81 El Fortín

Fuente: prensa ABO