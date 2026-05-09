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 - 9 de Mayo de 2026 | 00:37

Básquet Local: fuera de Olavarría, inició la 4° fecha

En la noche del viernes inició una nueva fecha del Torneo Anual y fue con partidos en Azul, Bolívar y Pehuajó.

La competencia de Primera División organizada por la Asociación de Básquet de Olavarría inició con la 4° fecha con tres duelos fuera de Olavarría, pero dos festejos olavarrienses.

 

En Azul, Bolívar y Pehuajó inició la 4° fecha de la competencia local y fue con triunfos para Chacarita, único que hizo valer su localía, El Fortín y Estudiantes.

 

El "Bata" sumó su cuarto triunfo en igual cantidad de presentaciones, el "Tricolor" ganó por primera vez y El Fortín sumó su primera victoria como visitante.

 

La fecha se cerrará en la noche del lunes cuando, en el Juan Manolio, Pueblo Nuevo reciba a Racing en un duelo que fue suspendido por alerta meteorológica del pasado miércoles.

 

Los resultados:

Chacarita 88 – 59 Ferro

Deportivo Argentino 67 – 71 Estudiantes

Sport Club Trinitarios 78 – 81 El Fortín 

 

Fuente: prensa ABO

 

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