El histórico “Desafío del Río Pinto” contó con presencia local

La tradicional competencia de mountain bike celebró su 30° edición en La Cumbre con récord de participación y representantes locales no quisieron perderse la carrera.

Más de 6000 ciclistas participaron del histórico Desafío Río Pinto en Córdoba, una de las competencias de mountain bike más importantes de Latinoamérica.

La carrera principal se disputó el domingo sobre el clásico recorrido de aproximadamente 85 kilómetros, un exigente trazado que atraviesa caminos serranos, bordea el perilago del Dique El Cajón y recorre distintos sectores del valle antes de regresar al punto de largada.

Olavarría volvió a tener una nutrida representación y las mejores actuaciones fueron para Marcos Salías y María García.

También participaron, en la rama de Caballeros, Walter Campomenosi, Álvaro Campomenosi, Gustavo Campomenosi, Pablo Magariño, Diego Soroeta, Juan Pablo Tonel, Javier Bravo, Lucas Ginter, David Rucker, Cristian Acevedo, Daniel Cuevas, Gabriel Mayoz, Javier García, Jorge Tessone, José Mega, Héctor Urzanqui, Germán Ferraiuelo, Daniel Caro y Matías Corso.

En la rama femenina hubo tres representantes locales además de la mejor posicionada, Flavia Zárate, Alejandra Pedernera y Romina Álvarez.

Además, Juan Carlos Ortiz, representante de San Jorge, también fue parte de la competencia y tuvo una destacada labor al finalizar en el 14° puesto de su categoría, siendo uno de los mejores tiempos regionales. Actualmente representa a Ciclismo Jurado y FB Entrenamientos Personalizados.