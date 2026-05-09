Pueblo Nuevo sumó su primera victoria en la Liga Provincial de Clubes

Pueblo Nuevo logró su primera victoria en la competencia organizada por la Federación Bonaerense de Básquet.

El “Lobo” se impuso 89 a 66 a Deportivo Sarmiento en el Juan Manolio y sumó su primer festejo sobre cuatro presentaciones en la competencia bonaerense. Nicolás Lorenzo con 32 puntos fue el máximo anotador.

En un cotejo que dominó de principio a fin ante el juvenil equipo de Coronel Suárez, los dirigidos por Cristian Sánchez solo aumentaron más y más su diferencia.

Tras un inicio parejo y dinámico, los olavarrienses necesitaron de algunos recuperos y corridas para sacar la primera distancia y de ahí empezar a asegurar su conquista.

El tranquilizador margen entre equipo, permitió la rotación y el aporte de toda la plantilla para el primer festejo olavarriense en la Liga Provincial.

Síntesis Pueblo Nuevo – Deportivo Sarmiento:

Estadio: Juan Manolio

Árbitros: Chantiri, A. y Rincón, J.

Pueblo Nuevo (89): Conte (8), Menon (4), Dupin (25), Vázquez (9), Alberca (4) -FI- Delaude (0), Alonso (0), Lorenzo (32), Sánchez (0), Carballo (2), Barsi (3), Torres Gisler (2). DT- Cristian Sánchez

Deportivo Sarmiento (66): Carricajo (2), Verdechia (17), Marsal (8), Suppes (5), Ger (17) -FI- Álvarez (2), Zalacain (3), Grismann (1), Arce Racca (2), Ríos (2), Gottfried (0), López (7). DT- Denis Casalino

Parciales: 21 – 10; 53 – 28; 74 – 49 y 89 – 66