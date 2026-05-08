La "Chingalán" está en "Semis" tras otro reñido duelo

La pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño debió batallar más de la cuenta para avanzar en la competencia que Premier Pádel organiza en Paraguay.

Federico Chingotto y Alejandro Galán derrotaron a la dupla de Juan Tello y Maximiliano Arce por 4/6, 7/6 y 7/6 en los Cuartos de Final.

En el Complejo Olímpico Paraguayo, el boleto a semifinales se definió en 3 horas y 13 minutos, tras una gran reacción de la segunda mejor pareja del mundo.

Tras la derrota en el cuarto inicial, Chingotto y Galán levantaron su nivel en un momento clave del segundo set donde se impusieron en tie-break y en el tercero y definitorio, Tello y Arce sacaron para el triunfo, pero la experiencia del equipo Galán-Chingotto terminó forzando otro desempate donde consumó la sufrida victoria.

En Semifinales, la "Chingalán" enfrentará a Eduardo Alonso y Aimar Goñi Lacabe en el transcurso del sábado.