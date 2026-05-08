Canotaje: Vernice debutó en Hungría y quedó fuera de la Final A

El palista olavarriense tuvo sus primeras presentaciones en Hungría y en la prueba de K1 1000, no se ubicó entre los 8 mejores del mundo.

Agustín Vernice se presentó en la sexta serie de la competencia donde es doble diploma olímpico y logró finalizar en el segundo lugar para avanzar a una de las Semifinales. Samuel Balaz de Serbia, cruzó en primer lugar.

Ya en la instancia de “Semis”, Vernice finalizó en cuarto lugar con un tiempo de 3:30.80 a 2.75 del ganador, el australiano Tomás Green y correrá la Final B en el transcurso del sábado, donde también dirá presente en la serie de K1 500.