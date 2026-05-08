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 - 8 de Mayo de 2026 | 17:01

Canotaje: Vernice debutó en Hungría y quedó fuera de la Final A

En la jornada de este viernes, Agustín Vernice se presentó en su primera prueba en la Copa del Mundo en Szeged y quedó fuera de la Final A.

El palista olavarriense tuvo sus primeras presentaciones en Hungría y en la prueba de K1 1000, no se ubicó entre los 8 mejores del mundo.

 

Agustín Vernice se presentó en la sexta serie de la competencia donde es doble diploma olímpico y logró finalizar en el segundo lugar para avanzar a una de las Semifinales. Samuel Balaz de Serbia, cruzó en primer lugar.

 

Ya en la instancia de “Semis”, Vernice finalizó en cuarto lugar con un tiempo de 3:30.80 a 2.75 del ganador, el australiano Tomás Green y correrá la Final B en el transcurso del sábado, donde también dirá presente en la serie de K1 500.

 

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