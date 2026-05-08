Nuevamente Pami retrasa el pago a médicos de cabecera

El retraso de los pagos de Pami a distintos prestadores vuelve a repetirse por estos días. En Olavarría trascendió que aquellos médicos de cabecera que tienen convenio a través de Coceba aún no percibieron los cobros correspondientes a las cápitas y a las órdenes médicas electrónicas.

Se espera que durante los próximos días el consorcio regional adelante los fondos correspondientes, a la espera que Pami se ponga al día.

A la vez, trascendió que aquellos médicos que celebraron el convenio de manera directa con la obra social nacional, la semana pasada cobraron lo correspondiente al mes de febrero y la cápita.

A la situación de los médicos de cabecera en distintos puntos del país se suma el atraso con las farmacias. En ese caso, la deuda acumula al menos dos meses.

Se calcula que el 40% de los medicamentos en Argentina se mueven a través de Pami, atendiendo a una población que suele estar polimedicada por diversas patologías concurrentes.

Otro de los puntos críticos de la gestión de Pami se advirtió durante las últimas semanas con la campaña de vacunación antigripal. La primera entrega de las dosis no alcanzó a cubrir la demanda inicial y hubo que esperar al envío de la tanda siguiente.