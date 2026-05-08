Lanzaron la cuarta edición de “La Ganadería que Viene”

La próxima semana, la Sociedad Rural de Olavarría será sede de uno de los eventos ganaderos más convocantes de la región.

Organizado por el medio Zona Campo, “La Ganadería que Viene” tendrá su cuarta edición entre el 13 y el 15 de mayo y contará con presencias destacadas, como el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, y el titular de Carbap, Ignacio Kovarsky. La entrada es libre y gratuita.

Miguel Viñuales y Paulo Recavarren, dos de sus organizadores, encabezaron una conferencia de prensa este viernes junto con el intendente Maximiliano Wesner y contaron los detalles del evento.

Wesner destacó las capacitaciones gratuitas que se brindarán en el ciclo y valoró el lugar central de la ganadería en el entramado económico local.

Recavarren y Viñuales, por su parte, expresaron que “con el paso de las ediciones, La Ganadería que Viene ha adoptado un formato expo, y además es un espacio de encuentro para productores y referentes del sector”.

“La Sociedad Rural estará repleta de máquinas y stands, va a estar muy lindo para recorrerla” señalaron. También contará con un patio de comidas.

Además de charlas técnicas, exposición comercial, actividades prácticas y remates, el evento contará con una pista off road para probar camionetas en condiciones reales de campo.

Programa completo

Charlas Técnicas – Carpa Principal

Miércoles 13

10:30 – Ingreso al predio – Espacio IPCVA

11:00 – Bienestar animal, capacitación práctica (Martín Spada)

12:00 – Degustación de carne

13:00 – Bienestar animal, capacitación teórica (Martín Spada)

14:00 – Engorde a corral y su importancia (Eugenia Brusca / Pablo Grahmann)

Jueves 14

08:30 – Acreditación

09:00 – Sarna en bovinos (Adrián Lifschitz y Candela Cantón)

10:00 – Control de DVB con vacunación estratégica (Alejandra Capozzo)

14:00 – Remate “Genética Olavarría”

14:30 – Producción pastoril intensiva (Eloísa Pimienta)

15:30 – Concentración de celos (Augusto Nascimbene)

16:30 – Suplementación en autoconsumo (Darío Colombatto)

Viernes 15

08:30 – Acreditación

09:00 – Desafíos sanitarios (Germán Cantón)

10:00 – Planificación forrajera (Emanuel Gericó)

15:00 – Living ganadero (Iturrioz, Carona, Urruty, Arregui)

16:00 – Eficiencia genética (Aníbal Pordomingo)

17:00 – Cierre: Sebastián Riffel

La participación en el evento es libre y gratuita, y no requiere inscripción previa. Sin embargo, se recomienda registrarse con anticipación para agilizar el ingreso al predio a través de este link.

Toda la información sobre el evento se puede encontrar en la web laganaderiaqueviene.com.ar o a través de las cuentas de Instagram ZonaCampo y La Ganadería que Viene.