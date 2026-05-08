Nueva movilización a la Comisaría Primera por la muerte de Tamame

En la tarde de este viernes familiares de Gonzalo Tamame, el joven que murió en uno de los calabozos de la Comisaría Primera en julio de 2025, referentes del Partido Obrero con Agustín Mestralet a la cabeza y personas de la comunidad marcharon exigiendo justicia por el caso.

Se dio en el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, por lo que también mencionaron los casos de Daiana Abregú y Nahuel Tasori.

La movilización comenzó en las escalinatas del Palacio Municipal, en el Paseo Jesús Mendía, con la puesta de pancartas, carteles e imágenes de los casos anteriormente mencionados y los nombres de los policías involucrados en la muerte de Tamame.

“Lo torturaron entre 10 policías y el fiscal Calonje ya tiene muchas pruebas para meter presos a los policías”, expresó la hermana de Tamame, María.

“Abusaron de su poder, lo torturaron, lo asesinaron y quisieron hacer que se quitó la vida”, denunció y añadió que “no nos van a callar”.

Luego tomó la palabra Marcela, la mamá del joven y entre lágrimas expuso: “Yo día a día no aguanto, me imagino a mi hijo pidiendo justicia y la paso mal”.

“Pido que estén en las marchas y nos apoyen”, expresó.

Posteriormente se desplazaron por la vereda de la calle Rivadavia en dirección hacia Belgrano, donde bajaron a la calle y emprendieron marcha hasta el vallado que cubre la totalidad de la Comisaría Primera.

En el transcurso, entonaron canciones contra los policías involucrados y gritos exigiendo justicia por Tamame.

“Hasta donde sabemos lo tuvieron en el patio y finalmente después de torturarlo, lo terminan asesinando los policías de la Primera”, sostuvo Mestralet durante la movilización.

Una vez fuera del lugar, posaron con carteles y pancartas, y su hermana, María, tomó nuevamente la palabra.

“Si él hizo algo debería estar preso, pero no muerto. 39 golpes se identificaron en la autopsia y están los videos pidiendo ayuda”, resaltó sobre el caso que aún se encuentra en etapa investigativa para esclarecer lo sucedido.

Adelantó que en el aniversario del hecho, el próximo 23 de julio, van a acercarse a la Comisaría Primera a prender velas “porque a mi hermano lo mataron como a un perro, pidiendo auxilio”.

“Vamos a seguir pidiendo justicia y un castigo ejemplar para los 10 policías involucrados”, sentenció Mestralet en el final de la movilización.