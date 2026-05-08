El cannabis medicinal, eje del convenio entre la FIO y el municipio de La Madrid

La Facultad de Ingeniería de Olavarría y la Municipalidad de General La Madrid dieron un nuevo paso en la investigación aplicada del cannabis medicinal mediante la firma de un convenio que permitirá procesar el material vegetal cultivado en el distrito con tecnología de dióxido de carbono supercrítico.

Según se informó desde la casa de estudios, el acuerdo busca obtener extractos de alta calidad para proyectos de salud y bienestar comunitario, consolidando la cooperación entre producción local y ciencia universitaria.

La iniciativa quedó sellada en la sede de la Facultad mediante las firmas de la decana, Mg. Ing. María Haydée Peralta y el Intendente lamatritense, Dr. Martín Randazzo.

Con “receta” propia

El equipo de investigación de la FIO está encabezado por el Dr. Gastón Barreto e integrado por las doctoras María Luisa Franchi, Luciana Mentasti y Agustina Fernández junto a los becarios doctorales CONICET Ing. Alexander Peter Aguila Wharton y Lic. Luciano Protti; y el becario doctoral CICPBA, DI. Ignacio Scandura, pertenecientes al Proyecto Universidad y Cannabis del Departamento de Ingeniería Química y Tecnología de los Alimentos.

La articulación entre universidad y territorio se convierte así en un motor de desarrollo científico y social mediante un convenio que se basa en una herramienta científica de última generación: la extracción con dióxido de carbono supercrítico.

La Municipalidad aportará el material vegetal y financiará cada batch de extracción, consolidando un modelo de cooperación público-universitaria que fortalece la innovación en la Provincia de Buenos Aires.

Ciencia, territorio y salud

El plan de trabajo contempla procesar material vegetal de cannabis proveniente del proyecto productivo de la Municipalidad mediante tecnología de extracción con dióxido de carbono en condiciones supercríticas, con el objetivo de obtener extractos concentrados.

De esa manera, buscarán optimizar las condiciones operativas del proceso de extracción a fin de maximizar el rendimiento y la calidad de los principios activos, en particular cannabinoides.

También proyectan caracterizar químicamente los extractos obtenidos, incluyendo la determinación cuantitativa y cualitativa de cannabinoides, monoterpenos y sesquiterpenos mediante técnicas cromatográficas; y transferir a la Municipalidad los extractos concentrados obtenidos.

Este convenio, con una duración inicial de 12 meses, posiciona a la FIO como un actor clave en la investigación aplicada al cannabis medicinal, articulando ciencia de excelencia con producción local.

La iniciativa abre nuevas posibilidades para el desarrollo de productos innovadores y reafirma el rol de la Facultad como institución estratégica en la generación de conocimiento con impacto real en la sociedad.