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 - 8 de Mayo de 2026 | 16:43

Olavarrienses en Liga Argentina: Viedma ganó y descontó 

En la noche del jueves, Deportivo Viedma logró estirar la serie de Cuartos de Final de la Liga Argentina.

En la capital rionegrina y con un gran marco de público, Deportivo Viedma superó a San Isidro y logró otra chance en la serie de Play-Off de la segunda categoría del básquet nacional.

 

Deportivo Viedma venció 80 a 67 a San Isidro en el primer partido en el Cayetano Arias y ahora pierde 2 a 1 en la serie de Cuartos de Final. 

 

El elenco de Río Negro sacó a relucir su experiencia, administró con inteligencia la pelota y el reloj luego de haber logrado más de una docena de puntos y terminó logrando la necesitada conquista.

 

Jeffrey Merchant fue una de las figuras con 15 puntos en 22:58 minutos. Además sumó 4 rebotes y 1 asistencia.

 

La serie continuará el próximo sábado 9 de mayo con el cuarto punto, nuevamente en el Cayetano Arias.

 

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