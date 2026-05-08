Olavarrienses en Liga Argentina: Viedma ganó y descontó 

En la capital rionegrina y con un gran marco de público, Deportivo Viedma superó a San Isidro y logró otra chance en la serie de Play-Off de la segunda categoría del básquet nacional.

Deportivo Viedma venció 80 a 67 a San Isidro en el primer partido en el Cayetano Arias y ahora pierde 2 a 1 en la serie de Cuartos de Final.

El elenco de Río Negro sacó a relucir su experiencia, administró con inteligencia la pelota y el reloj luego de haber logrado más de una docena de puntos y terminó logrando la necesitada conquista.

Jeffrey Merchant fue una de las figuras con 15 puntos en 22:58 minutos. Además sumó 4 rebotes y 1 asistencia.

La serie continuará el próximo sábado 9 de mayo con el cuarto punto, nuevamente en el Cayetano Arias.