Manifiesto Progresivo se presentará en la Biblioteca Collinet

La Biblioteca Popular Armando Collinet abrirá sus puertas a la música en vivo con el concierto del dúo Manifiesto Progresivo, conformado por Santiago Wally (teclado) y Eric Vallejos (batería y guitarra), que se celebrará el viernes 15 de mayo a las 21 en la sede de la institución, ubicada en Alsina 2659.

Se trata de la primera presentación de ambos artistas en este formato y prometen una noche de música progresiva en un escenario tan particular como el de una biblioteca, combinando arte, cultura y comunidad en un mismo espacio.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $12.000, mientras que el precio en puerta será de $15.000. Pueden adquirirse comunicándose por el Instagram del dúo @manifiestoprogresivooficial, a través del WhatsApp 2284 - 226359 ó en Alsina 2659.

Para consultas generales sobre el evento, la comunidad lo interesados pueden contactarse por WhatsApp al 2284-545589, a través de Instagram (@biblioarmandocollinet), por Facebook (Biblioteca Popular Armando Collinet) o por correo electrónico a biblioarmandocollinetredes@gmail.com.