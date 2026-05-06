Suspendieron las clases en el turno vespertino por la alerta naranja

Desde las Jefaturas de Educación, tanto de gestión pública como privada, se informó la decisión de la suspensión de clases, para todos los niveles, en el turno vespertino debido a la alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para la Ciudad.

Según el SMN para el resto de la tarde y noche de este miércoles se esperan fuertes tormentas acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, que pueden ser superados en forma localizada.