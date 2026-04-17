Sorpresa en Tandil: Divididos apareció en el Centro Cultural Maradona

La llegada de Divididos a Tandil ya se hizo sentir desde antes del show. Este jueves, la banda sorprendió con su presencia en la proyección del documental Sonidos, barro y piel, realizada en el Centro Cultural Diego Maradona, en el barrio Las Tunitas.

El evento, con entradas agotadas y a total beneficio, convocó a una gran cantidad de fanáticos que no esperaban encontrarse cara a cara con los músicos. La aparición de los integrantes generó una reacción inmediata de sorpresa y emoción, en una noche que combinó cine, música y un fuerte componente social.

La proyección del documental -que recorre el proceso creativo y humano detrás del último trabajo del grupo- tuvo así un condimento especial con la presencia de Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella, quienes compartieron el momento con el público en un espacio cultural emblemático de la barriada.

La visita forma parte de la antesala del esperado recital que la banda brindará este viernes en el Anfiteatro Martín Fierro, donde se presentará en el marco de su gira 2026. Se anticipa una convocatoria masiva y un show que combinará clásicos con material reciente.

Divididos toca este viernes 17 de abril a las 20 horas en el Anfiteatro Martín Fierro. (Fuente: El Diario de Tandil)