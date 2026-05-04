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 - 4 de Mayo de 2026 | 10:45

Noelia Marzol llega a Olavarría con “Bloody Tango”

Con 11 artistas en escena, el espectáculo premiado con un Estrella de Mar se presentará en el Teatro Municipal el próximo viernes 15 de mayo, en el marco de su gira nacional.

 

El viernes 15 de mayo se presentará en el Teatro Municipal de Olavarría “Bloody Tango”, la atrapante obra protagonizada por Noelia Marzol y Jonathan Lazarte.

 

El musical viene de una gran temporada en Mar del Plata, tras su paso por la calle Corrientes, y ahora realiza su gira por todo el país. El espectáculo en la ciudad será a las 21 horas y las entradas ya están a la venta. 

 

A través de una narrativa envolvente, la trama invita al público a ser testigo de historias cargadas de sensualidad y misterio dentro de las habitaciones de un hotel. La producción busca revitalizar el género con una estética moderna y juvenil, combinando coreografías complejas con música y vestuarios innovadores. Con esta propuesta, la protagonista aspira a proyectar el talento argentino hacia escenarios internacionales mientras conecta con nuevas generaciones de espectadores.

 

Cuenta con un ensamble de bailarines y cantantes de alto nivel artístico que pondera la danza a través de virtuosas y elaboradas coreografías con 11 artistas en escena.

 

Creada, producida y protagonizada por Marzol, “Bloody Tango” ha sido reconocida con el prestigioso Premio Estrella de Mar a la mejor compañía de danza nacional.

 

Las entradas se pueden adquirir en Tecnocentro (Rivadavia 3065) abonando en efectivo; en  el Teatro (Rivadavia 2780) con tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales, o a través de la plataforma www.articket.com.ar con crédito y débito.

 

 

 

 

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