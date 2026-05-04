Noelia Marzol llega a Olavarría con “Bloody Tango”

El viernes 15 de mayo se presentará en el Teatro Municipal de Olavarría “Bloody Tango”, la atrapante obra protagonizada por Noelia Marzol y Jonathan Lazarte.

El musical viene de una gran temporada en Mar del Plata, tras su paso por la calle Corrientes, y ahora realiza su gira por todo el país. El espectáculo en la ciudad será a las 21 horas y las entradas ya están a la venta.

A través de una narrativa envolvente, la trama invita al público a ser testigo de historias cargadas de sensualidad y misterio dentro de las habitaciones de un hotel. La producción busca revitalizar el género con una estética moderna y juvenil, combinando coreografías complejas con música y vestuarios innovadores. Con esta propuesta, la protagonista aspira a proyectar el talento argentino hacia escenarios internacionales mientras conecta con nuevas generaciones de espectadores.

Cuenta con un ensamble de bailarines y cantantes de alto nivel artístico que pondera la danza a través de virtuosas y elaboradas coreografías con 11 artistas en escena.

Creada, producida y protagonizada por Marzol, “Bloody Tango” ha sido reconocida con el prestigioso Premio Estrella de Mar a la mejor compañía de danza nacional.

Las entradas se pueden adquirir en Tecnocentro (Rivadavia 3065) abonando en efectivo; en el Teatro (Rivadavia 2780) con tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales, o a través de la plataforma www.articket.com.ar con crédito y débito.