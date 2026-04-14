El domingo llega la primera “Clásica y Solidaria” de 2026

Este domingo desde las 20 se celebrará el primer concierto del ciclo “Clásica y Solidaria 2026”, a cargo de la Orquesta Sinfónica Municipal que dirige el maestro Diego Lurbe y a beneficio de la Escuela de Educación Artística N° 3 “Mercedes Sosa”.

El espectáculo será con entrada libre y gratuita, aunque quienes deseen colaborar con la institución podrán hacerlo mediante una donación en efectivo, por sobre o a través de una billetera virtual.

El repertorio estará integrado en la primera parte por la obra de Ludwig van Beethoven (1770-1827) Leonora; Obertura N° 3, Op. 72 Juan Sebastián Bach (1685-1750); Concierto para oboe, violín, cuerdas y continuo, BWV 1060R (solistas Carlos Orlando en oboe y Gastón Orlando en violín) y Ludwig van Beethoven (1770-1827) Sinfonía N° 5 en Do menor, Op. 67.