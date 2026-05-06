Allanamiento por robo: un hombre de 38 año quedó imputado | Infoeme
Miércoles 06 de Mayo 2026 - 16:25hs
17°
Miércoles 06 de Mayo 2026 - 16:25hs
Olavarría
17°
Infoeme
 |  policiales
 |  Allanamiento
 - 6 de Mayo de 2026 | 15:56

Allanamiento por robo: un hombre de 38 año quedó imputado

El procedimiento se realizó este martes en un domicilio de España al 3600. Además de los elementos buscados por los hechos delictivos, encontraron marihuana.

Este martes personal policial de la Comisaría Primera de la ciudad junto al Grupo GAD y Unidades de Policía de Prevención Local realizaron un allanamiento en calle España al 3600 por diversos hechos de robos y daños reiterados a comercios ocurridos en los últimos días. 

Según informaron, los resultados fueron positivos, procediendo al secuestro de una bicicleta tipo playera, un par de zapatillas y un buzo. Los elementos son los que se habrían utilizado en los hechos, identificados a través de cámaras de seguridad. 

 

Las actuaciones derivaron en la imputación de un hombre de 38 años por “Robos y Daños reiterados a comercios”. 

Asimismo, durante el allanamiento las fuerzas secuestraron una planta de marihuana de 2 metros y una bolsa de nylon con la misma sustancia en su interior. Por ello también se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley 23.737. 

Intervienen en los hechos la UFI N°04 a cargo de la Dra Paula Serrano, UFI N°10 a cargo de la Dra. Mariela Viceconte y UFI N° 19 a cargo del Dr. Urlezaga Christian.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME