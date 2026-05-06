Allanamiento por robo: un hombre de 38 año quedó imputado

Este martes personal policial de la Comisaría Primera de la ciudad junto al Grupo GAD y Unidades de Policía de Prevención Local realizaron un allanamiento en calle España al 3600 por diversos hechos de robos y daños reiterados a comercios ocurridos en los últimos días.

Según informaron, los resultados fueron positivos, procediendo al secuestro de una bicicleta tipo playera, un par de zapatillas y un buzo. Los elementos son los que se habrían utilizado en los hechos, identificados a través de cámaras de seguridad.

Las actuaciones derivaron en la imputación de un hombre de 38 años por “Robos y Daños reiterados a comercios”.

Asimismo, durante el allanamiento las fuerzas secuestraron una planta de marihuana de 2 metros y una bolsa de nylon con la misma sustancia en su interior. Por ello también se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley 23.737.

Intervienen en los hechos la UFI N°04 a cargo de la Dra Paula Serrano, UFI N°10 a cargo de la Dra. Mariela Viceconte y UFI N° 19 a cargo del Dr. Urlezaga Christian.