Axel visitó un merendero y dejó un emotivo gesto solidario

En la previa de su presentación de este domingo por la noche en el Teatro Municipal, el cantante Axel protagonizó un gesto solidario en Olavarría al visitar el merendero “Conquistando Sonrisas”, ubicado en el barrio Luján.

El espacio comunitario brinda asistencia alimentaria a unos 160 chicos, y la llegada del artista se concretó a partir de una iniciativa conjunta del Rotary San Vicente, Rotaract y Chingoland, quienes promovieron el encuentro.

Durante su paso por el lugar, Axel se mostró cercano y predispuesto, dialogó con los presentes y compartió parte de su experiencia personal, al recordar que también formó parte del Rotary y que ha colaborado en distintas acciones solidarias, especialmente con merenderos.

En un mediodía marcado por el frío y el viento en la ciudad, el cantante ofreció un cierre cargado de emoción: interpretó su tema “Celebra la vida” en la puerta del merendero, generando un momento especial para las familias y voluntarios que se acercaron.

La visita dejó una fuerte impronta por la calidez del artista, que combinó su presencia en la ciudad con un gesto de cercanía y compromiso social.